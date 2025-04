Vettels Reaktion lässt alles offen

"Ob das etwas für mich in der Zukunft ist, wird man sehen", sagte Vettel bei Sky. Er sei nach wie vor mit ihm in Kontakt mit Marko. "Solange er das noch genießt und sich dem Job gewachsen fühlt, ist er mit seiner Erfahrung in einer einzigartigen Rolle - vor allem was die Dynamiken im Team angeht. Das kennt er am besten. Es wird schon schade, wenn er irgendwann ausscheidet aus der Position. Dann muss es sich in eine neue, andere Richtung entwickeln."