Hülkenbergs Wagen war "zickig"

Für Verstappen war es die vierte Pole in Suzuka am Stück - danach hat er jedes Mal auch den Grand Prix gewonnen. "Wir haben unser Bestes gegeben, um die bestmögliche Balance zu finden. Es war nicht einfach, aber wir haben uns in jeder Sitzung ein wenig verbessert", beschrieb Verstappen den Fortschritt in seinem Wagen.