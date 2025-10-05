Formel 1 Verstappen-Jagd auf Team-Weltmeister McLaren geht weiter

Verstappens vergebliche Jagd auf Russell

Auch Verstappen meldete sich fluchend am Funk, weil sein Dienstwagen das Tempo von Russells Silberpfeil nicht mitgehen konnte. Das änderte sich erst nach seinem Reifenwechsel. Auf den härteren und damit haltbareren Reifen flog der Niederländer von einer schnellsten Runde zur nächsten. Der Rückstand auf Russell war deutlich geringer geworden, als der Mercedes-Pilot selbst zum Boxenstopp abbog.

Leicht fiel Verstappen der Arbeitstag im Red Bull aber weiter nicht. "Alles läuft heute gegen mich", ließ er seinen Renningenieur wissen. Wenig später wetterte er: "Mann, es ist so verdammt schwierig zu fahren."

Bald musste er den fehlerfreien Russell wieder davonziehen lassen und sich stattdessen gegen den heranstürmenden Norris verteidigen. Rundenlang hing der Brite fast im Getriebe des Champions. Doch Verstappen blieb im schwülwarmen Singapur cool und brachte Platz zwei ins Ziel.