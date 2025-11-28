Es geht um mehr als Motoren und roten Farbe

Aber Ferrari in der Formel 1 ist einfach mehr als rote Rennwagen, als Zahlen, Fakten und Buchstaben. Es ist ein Mythos, der mit seiner italienischen Herkunft verbunden ist, voller Leidenschaft, voller Emotionen.

"Wenn du eine Sprache nicht sehr gut beherrschst, kommst du zwar zurecht, aber verstehst du dann wirklich die Menschen? Begreifst du die Kultur?", fragte Vettel, der es selbst bereut, sich nicht noch intensiver mit der Sprache auseinandergesetzt zu haben. Genau deswegen gab er Hamilton beim Wechsel einen Rat mit: "Lerne die Sprache, lerne sie wirklich, wirklich gut." Selbst auf Englisch kann und vor allem will Hamilton diese Saison aber kaum mehr in Worte fassen.