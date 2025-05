Formel 1 Trotz Unwetterwarnung: Piastri in Miami ganz cool

Piastri überholte den italienischen Teenager jedoch und wollte auch den Red-Bull-Star von der Spitze verdrängen. Doch Verstappen wehrte sich - und wie! "Er muss sich das verdienen", funkte die Red-Bull-Box an ihren Chefpiloten. Piastri musste seine Reifen strapazieren und verbremste sich sogar. Das spielte Verstappen in die Karten, doch in Runde 14 setzte sich Piastri an die Spitze.

Der Weltmeister hatte nun Norris im Rückspiegel. Und auch der Engländer, der im vergangenen Jahr in Florida seinen Formel-1-Premierensieg gefeiert hatte, musste sich abmühen. In Runde 19 war aber auch Norris an Verstappen vorbei.

Piastri konnte an der Spitze sein Privatrennen fahren und baute den Vorsprung aus. Und das, obwohl der Australier noch nach der Qualifikation geklagt hatte, seinen Rhythmus nicht finden zu können.

Hamilton stänkert bei Ferrari

Verstappen ließ sich in der 27. von 57 Runden die harten Reifen aufziehen. Er musste in die Offensive gehen. Zwei Umläufe darauf fertigte McLaren während eines Virtuellen Safety Cars in einem Doppel-Stopp mühelos erst Piastri und dann Norris ab. Auch sie bekamen die harten Mischungen.

Stars wie Hollywoodschauspieler Michael Douglas oder Sänger Seal sahen mit an, wie Piastri weiter das Tempo diktierte. Und sie sahen, wie Lewis Hamilton gegen seinen Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc stänkerte, weil er von ihm im vorderen Mittelfeld vorbeigelassen werden wollte.

"Mensch, Leute! Das ist kein gutes Teamwork. Mehr sage ich nicht!", regte sich der Engländer auf, ehe er dann doch den Monegassen überholen durfte, kurz vor dem Ende den Platz aber wieder zurücktauschen musste. An der Spitze raste Piastri derweil weitgehend stressfrei seinem nächsten Erfolg entgegen. In zwei Wochen geht es für den Formel-1-Tross in Imola weiter.