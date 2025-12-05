Die Flops der Formel-1-Saison 2025:

Der Rekordweltmeister

Es sollte eine so schöne Liebesgeschichte werden mit einem Happy End ganz in Rot. Tragisch ist für das, was sich zwischen Hamilton und Ferrari aber abspielt, noch eine Untertreibung. Er ist viel zu langsam, er macht Fehler, er zweifelt an sich, er stellt sich infrage und ist nur ein Schatten des charismatischen Champions, der 2007 in seinem ersten Jahr auch wegen eines vergifteten Stallduells den Titel verpasste, 2008 erstmals die WM gewann und danach im Mercedes eine Ära prägte. Die letzte Hoffnung: 2026 wird alles besser. "Wenn ich eine Saison wie diese überstehen kann, dann gibt es nichts, was ich in Zukunft nicht bewältigen könnte", sagte der 40 Jahre alte Hamilton in Abu Dhabi.

Die Traditionsmarke

Es ist nicht nur Hamilton selbst. Auch Ferrari zählt zu den großen Verlierern dieses Jahres. Dass sich zwischendurch auch Firmenboss John Elkann einschaltete und die Fahrer ermahnte, doch mal weniger zu reden, zeigte, wie angespannt die Lage ist. In der Konstrukteurswertung liegt die einzige Marke, die seit WM-Beginn dabei ist, auf Platz vier hinter McLaren, hinter Mercedes und hinter Red Bull.

Der Titelmacher

Er machte Red Bull zum Erfolgsrennstall: Christian Horner. Vier Titel holte Sebastian Vettel in der Zeit des Briten als Teamchef. Vier Titel holte Verstappen. Seit dem Einstieg des österreichischen Unternehmens in die Formel 1 2005 war Horner der Teamchef, mit dem Laufe der Zeit erweiterte er seine Machtfülle, wurde auch Geschäftsführer.

In diesem Jahr dann das Aus: Vorwürfe einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten weit vorher hatte er von sich gewiesen und sie waren durch eine unabhängige Untersuchung auch nicht bestätigt worden. Horner war aber längst nicht mehr unantastbar. Dann kam die sportliche Krise des ersten Halbjahres und er musste vorzeitig gehen. Persönlich eine schwere Niederlage für den 52 Jahre alten Briten, verkraftbar allerdings angesichts einer Abfindung im hohen zweistelliger Millionenbereich.

Der Klassiker

Es ist und bleibt ein Klassiker, den jeder Formel-1-Fahrer mal gewinnen will. Monaco ist Kult - aber Rennen in Monaco sind alles, nur nicht kurzweilig. Diesmal sollten zwei Pflichtboxenstopps die PS-Prozession in Schwung bringen. Klappte auch nicht. "Sie wollten eine Show und bekamen, dass die Fahrer absichtlich ihr Tempo drosselten, um eine Lücke für ihre Teamkollegen zu schaffen", kommentierte nach dem Rennen Spaniens Sportblatt "Marca".