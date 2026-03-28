Formel 1 in Japan Mercedes-Teenager Antonelli rast zur nächsten Pole Position

Suzuka - Mercedes-Teenager Kimi Antonelli macht nach seiner Sieg-Premiere in der Formel 1 einfach so weiter. Zwei Wochen nach seinem Triumph in China schnappte sich der Italiener auch in Japan Startplatz eins und greift beim dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) jetzt auch nach der WM-Führung. "Ich bin superglücklich, habe mich sehr wohlgefühlt im Auto", sagte der 19-Jährige. Sein Teamkollege George Russell, der in der Gesamtwertung noch vier Punkte Vorsprung hat, musste sich mit Rang zwei begnügen.