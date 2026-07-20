Antonelli "in seiner eigenen Liga"

Auch Antonelli weiß, dass Pech aktuell am ehesten verhindern kann, dass es erstmals seit 73 Jahren wieder einen italienischen Formel-1-Weltmeister gibt. Alberto Ascari ließ die stolzen Tifosi 1953 im Ferrari zuletzt jubeln. "Ich bleibe auf der Hut - mit diesen Autos kann so viel Unvorhersehbares passieren. Ich will nicht weit vorausdenken", sagte Antonelli.

In Budapest erwartet er einen Vierkampf der Topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren. Die Konkurrenz ist da noch etwas skeptischer. "Es ist noch ein weiter Weg bis zum ersten Platz, aber wir bewegen uns zumindest in die richtige Richtung", sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies bei Sky. Doch auch er musste in Belgien in Richtung Antonelli anerkennen: "Er war in seiner eigenen Liga."