Einstiger Teamchef Schumi-Förderer und Formel-1-Legende: Eddie Jordan gestorben

Kapstadt - Er war Förderer von Michael Schumacher und Ayrton Senna, der vielleicht schillerndste Teamchef der Formel 1 - und gilt als Erfinder des Boxenluders. Ohne Zweifel wäre die Geschichte des Motorsports ohne den exzentrischen Eddie Jordan um einige wilde Kapitel ärmer. Im Alter von 76 Jahren ist der Ire in den frühen Morgenstunden im Kreise seiner Liebsten in Kapstadt nun an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Familie laut britischen Medien übereinstimmend mitteilte. Jordan sei friedlich eingeschlafen.