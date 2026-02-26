München - Ralf Schumacher hat ein vernichtendes Urteil über den Formel-1-Standort Deutschland gefällt. "Der deutsche Motorsport hat sich selbst abgeschafft. Das fing schon mit dem Naturschutz an, dass wir keine Kartbahn mehr genehmigt bekommen oder weiterbetreiben durften", meinte der frühere Formel-1-Pilot bei einer Presserunde des TV-Senders Sky. Das sei dann etwa so, als ob man die Fußballplätze in Deutschland abschaffe und dennoch weiter davon ausgehe, einen Verein wie den FC Bayern München zu haben.