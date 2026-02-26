"Man muss heute gewinnen. Nicht gewinnen reicht nicht, weil die Formel 1 nur für die Topfahrer ist", sagte Sky-Experte Schumacher auch vor dem Hintergrund des Rückzugs von Tim Tramnitz. Der Deutsche war ein Talent, zieht sich aber nun aus dem Formelsport zurück und wechselt in die GT-Serie zu BMW. Sein weiterer Weg aus der Formel 3 vielleicht einmal in die Formel 1 sei "in Anbetracht der millionenschweren Budgets nur schwer" zu finanzieren, hatte der 21-Jährige zuletzt gesagt.