"Mein Ziel bleibt gleich: Ich will die Konstrukteurs-WM gewinnen", sagte Leclerc, der in den vergangenen Tagen auch noch von einer Lebensmittelvergiftung geplagt wurde: "Ich glaube noch genau so sehr an den Titel wie gestern. Es ist ambitioniert, auf dem Papier aber noch machbar - deswegen werde ich bis zur letzten Runde kämpfen."