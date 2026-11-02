Mexiko-Stadt - Lewis Hamilton fluchte, schimpfte und wollte sich gar nicht mehr beruhigen. Und nach den Wutanfällen im Auto nach einer Attacke seines Ferrari-Kollegen Charles Leclerc beim Großen Preis von Mexiko-Stadt legte der Rekordweltmeister der Formel 1 noch nach. "Der Kerl ist 29 Jahre alt, also glaube ich nicht, dass es am Alter liegt. Ich glaube, es ist eine Frage der Mentalität", sagte Hamilton und betonte: "Ich hoffe, dass wir in Zukunft auf ein besseres Umfeld, ein besseres Arbeitsklima, hinarbeiten werden."