Shootingstar kracht in die Reifenstapel

Die Fahrer, die sich größtenteils zwischen fünf und sechs Uhr morgens mit Polizeieskorten auf den Weg in Autódromo José Carlos Pace in Interlagos gemacht hatten, wollte keine Zeit verlieren, als es losging. Die Sicht: mäßig bis schlecht. Die Wagen zogen teilweise eine immense Gischtwolke hinter sich her. In manchen Abschnitten gebe es Aquaplaning, berichtete Norris. So viel Wasser stehe gar nicht auf der Strecke, meinte Russell und dachte statt der Vollregenreifen über die Mischvariante nach.