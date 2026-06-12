Während des Rennens im Fürstentum am vergangenen Sonntag hatte es zahlreiche Zeitstrafen wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse gegeben. Nicht nur Gasly wurde vorgeworfen, mehr als die vorgeschriebenen 60 km/h gefahren zu sein. Der Franzose saß im Gegensatz zu seinen Konkurrenten seine Strafe aber nicht ab, weshalb nach dem unverzüglichen Protest von Alpine gegen seine Versetzung auf den siebten Rang sein Fall nach einem Einspruch auch neu untersucht werden konnte.