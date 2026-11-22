"As": "Der einzige König des Chaos. Es war das extremste Rennen der letzten Zeit, ein ständiger Schlagabtausch vom Start bis zur Zielflagge. Las Vegas bot vor einer unvergleichlichen Kulisse all die Rad-an-Rad-Duelle, die in dieser Saison so sehr vermisst wurden."

"Sport": "Max Verstappen hat in Las Vegas seinen vierten Saisonsieg eingefahren, nachdem er ein Rennen mit ständigen Positionswechseln durch 'Jojo'-Überholmanöver und einem katastrophalen Finale für Mercedes und Ferrari perfekt gemeistert hat."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich in einem spannenden Batterie-Poker in Las Vegas durchgesetzt und seinen 75. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 gefeiert."

"Salzburger Nachrichten": "Irres Überholfestival: Max Verstappen gewinnt Roulette-Rennen in Las Vegas."

Schweiz

"Blick": "An der Spitze wird von A bis Z Action geboten. Das Rennen, das aufgrund des Taktik-Zirkus rund um das Energie-Management von vielen Führungswechseln geprägt ist, wird in einem Herzschlagfinale entschieden, in dem Max Verstappen das beste Ende für sich behält - 75. GP-Sieg. Böse Zungen würden behaupten, dass die Regeln in der Glücksspiel- und Show-Metropole für künstliche Spannung sorgen."

Frankreich

"L'Équipe": "Eine Saturday-Night-Show, die dem Veranstaltungsort alle Ehre machte. Fünfzig Runden mit Popcorn in der Hand (das in Vegas an einem Samstagabend besser verdaulich ist als in Frankreich am frühen Morgen vor dem Fernseher) und vor allem jede Menge Überholmanöver. Bis zu den letzten Kurven war es schwieriger, die Top 5 in der richtigen Reihenfolge vorherzusagen, als beim Bingo."

Niederlande

"De Telegraaf": "Max Verstappen schafft es und gewinnt das bizarre Windschattenrennen in Las Vegas mit knappem Vorsprung vor den McLaren-Fahrern."