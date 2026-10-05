"Sport": "Chaos in Sepang: Regen, stehende Autos und verspäteter Start."

Österreich

"Krone": "Regen und streikende Software: Chaos in Sepang."

"Salzburger Nachrichten": "Die Verschiebung eines Starts wegen nasser Bedingungen ist mittlerweile seit vielen Jahren eine leidige Tradition in der Rennserie. Aber die Szenen, die sich abspielten, nachdem sich das Feld hinter dem Safety Car für den ersten Startversuch in Bewegung gesetzt hatte, suchen in der Geschichte der Formel 1 wohl ihresgleichen. (...) Ein unwürdiges Schauspiel für die Königsklasse des Motorsports."

"Kleine Zeitung": "Im Chaos beendete Max Verstappen die Durststrecke."

Italien

"Gazetta della Sport": "Verstappen gewinnt den 'Großen Preis unendlich'. Auch neun Jahre nach dem letzten Grand Prix in Sepang ist Max Verstappen weiterhin der König von Malaysia. Er gewann ein Rennen, bei dem nichts sicher war – außer, dass er ganz vorne mitfahren würde – und holte sich unter schwierigen Bedingungen seinen ersten Saisonsieg."

"Corriere dello Sport": "Was für ein trauriger Anblick für die Formel 1: Der Start wurde wegen eines Software-Updates verschoben!"

"La Repubblica": "Verstappen perfekt, Antonelli geht kein Risiko ein, (....)."

Frankreich

"Le Parisien": "Max Verstappen holt sich nach einem Rennen mit absurdem Verlauf seinen ersten Saisonsieg."

"L'Équipe": "Für die Rückkehr der Formel 1 auf die legendäre Rennstrecke von Sepang wurde am Sonntag alles getan, um für Spektakel zu sorgen. Vielleicht ein bisschen zu viel."