Formel 1 Pressestimmen zum Italien-Rennen: "Wunder von Verstappen"

Spanien:

"As": "Verstappen macht kurzen Prozess mit den orangefarbenen Autos. (...) In wenigen Monaten wird er den Weltmeistertitel an einen der McLaren-Piloten verlieren, aber keine Punktzahl, keine Trophäe wird Verstappen aus dem Olymp der zeitgenössischen Formel 1 verdrängen."

"Mundo Deportivo": "Verstappen vollendet sein Meisterwerk in Italien. (...) Die Tifosi strömten in Scharen nach Monza und beteten um das Wunder von Leclerc, dass ihr 'Auserwählter' den ersten Sieg für Ferrari in dieser Saison erringen würde, um so ein katastrophales Jahr für die Roten zu retten. Aber sie wurden mit einem anderen Wunder konfrontiert: dem von Verstappen."

"Sport": "Max Verstappen hatte sein bestes Wochenende seit Monaten und setzte sich beim Großen Preis von Italien, dem sechzehnten Rennen der Saison, durch. Der Red-Bull-Champion, der von der Pole Position startete, hatte es gegen die McLaren nicht leicht, die ihn bei einem chaotischen Start unter Druck setzten, aber er erholte sich von dem anfänglichen Rückschlag und gewann mit 19 Sekunden Vorsprung vor Norris. Die 'Papaya-Regeln' sorgten erneut für Kontroversen."

Frankreich

"Le Parisien": "Das Wochenende hatte bereits mit einem historischen Rekord begonnen, den Max Verstappen im Qualifying mit einer Rundenzeit von 1:18,792 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,682 km/h aufgestellt hatte. Bevor es am Sonntag mit einem neuen Rekord endete, diesmal eher einem kollektiven."

"L'Équipe": "Max Verstappen lebt das 'dolce vita' in Italien. (...) Wie in der Emilia-Romagna dominierte der Red-Bull-Pilot auch am Sonntag in Monza das Rennen und holte sich mit deutlichem Vorsprung seinen dritten Saisonsieg."

Australien

"The Age": "Fliegender Verstappen gewinnt den Grand Prix von Italien. McLaren-Teamorder zwingt Piastri zum Positionstausch mit Norris."

Großbritannien:

"Daily Mail": "Wenn Lando Norris dieses Jahr seinen ersten Weltmeistertitel holt, sollte er einen Scheck mit vielen Nullen an Herrn Andrea Stella, c/o McLaren, Woking, schicken. Denn dank der ausgeglichenen, fast schon heiligen Entscheidungsfindung seines Teamchefs konnte Norris beim Großen Preis von Italien den zweiten Platz belegen und sich damit einen entscheidenden Vorsprung vor Oscar Piastri sichern."

"Mirror": "Max Verstappen schreibt Geschichte beim unerwarteten Ausgang des Großen Preises von Italien."

"The Sun": Max Verstappen machte sich über McLaren lustig, als er mit einem Vorsprung von satten 19 Sekunden vor Lando Norris den Sieg im schnellsten F1-Rennen der Geschichte errang. (...) Es gab ein spätes Drama um die Teamorder zwischen den zerstrittenen McLarens, als Norris einen satten 5,9-Sekunden-Boxenstopp hinnehmen musste (...)."

"Independent": "Oscar Piastri folgt umstrittener McLaren-Anweisung, während Max Verstappen in Monza gewinnt. Lando Norris' Weltmeisterschaftsambitionen wurden von seinem McLaren-Team kontrovers am Leben erhalten, obwohl ein schlechter Boxenstopp dem britischen Fahrer einen weiteren Rückschlag im Titelkampf zuzufügen drohte."

Schweiz

"Blick": "Skandalöse McLaren-Teamorder im WM-Zweikampf."

"Tages-Anzeiger": "Verstappen wird erst als "Idiot" beschimpft – dann düpiert er die Dominatoren. Der Niederländer drängelt und kürzt ab, ehe er zum großen Triumph fährt."