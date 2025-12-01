"El Mundo": "Eine Woche nach dem technischen Desaster in Las Vegas wiederholte McLaren seinen Fehler und öffnete Max Verstappen in Katar die Tür zum Sieg. Eine bedauerliche Strategie mit Oscar Piastri und Lando Norris, die von den Plätzen eins und zwei in der Startaufstellung auf die Plätze zwei und vier im Ziel zurückfielen."

"Sport": "Verstappen stellt die Weltmeisterschaft auf den Kopf."

Italien:

"Tuttosport": "Verstappen unaufhaltsam."

"Corriere della Sera": "Ein weiteres Mal die Magie von Verstappen. Die WM bleibt spannend bis zum Schluss."

"Gazzetta dello Sport": "Norris-Piastri-Verstappen, was für Funken! Die WM entscheidet sich in Abu Dhabi."

Schweiz

"Blick": "Bei den Papayas muss man über die Bücher: Eine Woche nach dem Las-Vegas-Fiasko (beide Autos nachträglich disqualifiziert) versagen dem Team-Weltmeister nun in Katar bei einer Safety-Car-Phase die Nerven. Etwas, was man sich in Abu Dhabi definitiv nicht nochmals erlauben kann."

"Tagesanzeiger": "Gleich zwei peinliche Fehler von McLaren – und auf einmal ist Verstappen wieder dran am WM-Titel."

Österreich

"Krone": "WM-Drama pur! McLaren verpokert sich – Max gewinnt."

Frankreich

"Le Parisien": "Einen Grand Prix vor Saisonende liegt der Brite (Norris) nur noch 12 Punkte vor Verstappen und 16 Punkte vor Piastri. Das war vor einigen Wochen noch unvorstellbar, als Red Bull am Boden lag und Norris weit vorne."

"Le Monde": "Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder."