Österreich

"Krone": "Antonelli siegt! WM-Titel nur noch Formsache."

Schweiz

"Blick": "Bei der ersten Gelegenheit klappt's für Kimi Antonelli zwar noch nicht mit dem WM-Titel - weltmeisterlich ist sein Auftritt am GP USA trotzdem: Der Italiener hat in Austin stets alles unter Kontrolle und feiert einen Start-Ziel-Sieg - lediglich in der Phase der Reifenwechsel muss er die Führung kurzzeitig abgeben."

Frankreich

"Le Parisien": "Kimi Antonelli, der Sieger von Austin, muss auf den Weltmeister-Titel noch warten."

"L'Équipe": "Er hatte zwar nicht alle Trümpfe in der Hand, um sich bereits am Sonntagabend in Texas den Titel zu sichern. Doch die Karte, die er auf den Tisch legte, war ein Ass. Kimi Antonelli zeigte beim GP der Vereinigten Staaten von Anfang bis Ende eine überragende Leistung und holte sich seinen neunten Saisonsieg. Und in seiner Karriere – das sind bereits genauso viele wie Charles Leclerc und Charles Piastri. Auch wenn es Lewis Hamilton (4.) und George Russell (8.) gelang, den entscheidenden Moment ohne großen Glanz hinauszuzögern, sind sie nun doch auf die Rolle von Knechten reduziert, während der italienische König sich nicht besonders anstrengen muss, um am kommenden Sonntag in Mexiko-Stadt der jüngste Weltmeister der Geschichte zu werden."