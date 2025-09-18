Formel 1: Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns

Die McLaren-Bosse, die unter Umständen bereits in Baku den erneuten Triumph in der Konstrukteurswertung bejubeln können, wollen die Entscheidung zwischen ihren beiden Fahrern auf der Strecke. Eine Nummer eins gibt es nicht. Bisher ging das meist gut, beide Fahrer befolgen die Anweisungen. Auf die Frage, ob er den Platz auch hergegeben hätte, wenn es um den Sieg gegangen wäre, lächelte Piastri und entgegnete: "Ging es aber nicht."