Formel 1: Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns

Baku - Nach der kontroversen Boxenorder zuletzt beim Großen Preis von Italien haben die beiden WM- und Stallrivalen Oscar Piastri und Lando Norris mit den Teamverantwortlichen von McLaren klärende Gespräche geführt. "Wir hatten Diskussionen, wie wir rennfahren wollen", sagte Formel-1-Spitzenreiter Piastri. Ins Detail wollte der 24 Jahre alte Australier vor dem Großen Preis von Aserbaidschan jedoch nicht gehen. "Das bleibt unter uns, sonst wären wir leicht anzugreifen", betonte Piastri und ergänzte: "Du kannst auch nicht jedes einzelne Szenario planen."