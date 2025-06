Formel 1: Norris und Piastri crashen in Kanada - Russell siegt

Russell verteidigte seine Pole Position am Start mühelos gegen Verstappen. Das Duell in der ersten Startreihe war mit Spannung erwartet worden, da der Titelverteidiger dem Silberpfeil-Piloten vor zwei Wochen aus Wut mit Absicht ins Auto gefahren war. Für den Rammstoß hatte Verstappen nicht nur eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten, die ihn in Barcelona am Ende auf Platz zehn zurückwarf. Außerdem erhielt er drei Strafpunkte in der Sünderkartei. Kassiert er beim kommenden Großen Preis in Österreich nur einen mehr, würde das eine Sperre für den Grand Prix in Silverstone nach sich ziehen.