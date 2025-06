Piastri und Hülkenberg mit Problemen

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri leistete sich einen seltenen Fehler und zerstörte sich bei einer Berührung der Streckenbegrenzung sein rechtes Hinterrad. Ebenfalls an der legendären Wall of Champions hatte Hülkenberg noch Glück. Der Rheinländer drehte sich in seinem Sauber, vermied vor der Quali am Abend (22.00 Uhr/Sky) aber einen harten Einschlag.