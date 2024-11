Lusail - Lando Norris hat sich die Pole Position für das letzte Sprintrennen in diesem Jahr in der Formel 1 geholt. Der in der Fahrerwertung von Max Verstappen bereits geschlagene Brite fuhr auf dem Lusail International Circuit im entscheidenden Abschnitt der K.o.-Ausscheidung die schnellste Runde in seinem McLaren. "Ein großartiges Qualifying", sagte Norris: "Wir sind hierhergekommen, um die Pole zu holen und das haben wir gemacht."