Formel 1 Neuer Verstappen-Kollege? Hadjar liefert beste Argumente

"Ich möchte nicht neben Max fahren. Ich mag ihn nicht", sagte Hadjar und grinste kurz darauf. Natürlich meinte er das nicht ernst, aber sofort nach dem größten Erfolg seiner Karriere wurde er gefragt, ob er sich denn bald bei Red Bull sieht. Der Platz an der Seite von Weltmeister Max Verstappen dürfte 2026 wieder frei werden, weil der Japaner Yuki Tsunoda nicht überzeugt. Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls scheint der logische Nachfolger zu sein, macht er in seinem ersten Jahr in der Rennserie doch einen herausragenden Job.