Formel 1: Nach dem Kater nach Katar: Neu-Angriff auf Verstappen

Wie gereizt sein baldiger Teamkollege Charles Leclerc jetzt schon ist, zeigte sich am Sonntag. Und er hätte sich gewünscht, dass das, was er in Vegas sagte, auch in Vegas geblieben wäre. "Scheiße, scheiße, scheiße, und der Funk ist an", sagte er, als er es bemerkt hatte. Mit einer zynisch-sarkastischen Schimpftirade und dem F-Wort in mehrfacher Ausführung hatte er sich zuvor heftig beim Team beklagt, weil Noch-Kollege Carlos Sainz vor seinem Wechsel zu Williams nach dieser Saison sich nicht mehr an die Vorgaben des Kommandostandes gehalten hatte.