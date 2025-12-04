Ein Ort also mit wenig guten Erinnerungen für manche, für andere schon: Allen voran Verstappen. 2021 beendete er auf dem Yas Marina Circuit die Titelära von Lewis Hamilton im Mercedes in einem auf wohl ewig denkwürdigen Finale mit der Entscheidung in der letzten Runde des Rennens nach einem folgenreichen Alleingang des damaligen Rennleiters.

Wo Verstappens Titelreigen mit einem Zweikampf-Drama begann

70 Grand-Prix-Erfolge gelangen Verstappen schon, Titel Nummer fünf würde ihn auf eine Stufe stellen mit der argentinischen Rennlegende Juan Manuel Fangio, der in den 1950er Jahren fünfmal die WM gewann. Noch erfolgreicher wären dann nur noch Hamilton und Michael Schumacher mit ihren je sieben WM-Triumphen. Norris, auch schon in seiner siebten Saison, kommt bisher auf elf Grand-Prix-Siege, Piastri in insgesamt drei Jahren auf neun.

Ein Showdown wie der nun anstehende ist für die beiden McLaren-Kollegen Neuland. Norris lenkte sich mit ein bisschen Golf ab, Piastri mit Padel-Tennis, Verstappen genoss Zeit mit seiner kleinen Tochter.

Unterstützt werden seine Rivalen beim letzten Rennen des Jahres auch von Eltern und Freunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Verstappens Eltern werden nicht vor Ort sein. Vater Jos nimmt an einer Rallye in Afrika teil und die Mutter passt auf die Hunde auf. Er habe nicht geplant, dass sie an der Strecke seien. "Aber ich hatte auch nicht geplant, im Titelkampf zu sein", sagte er lachend: "Sie vertrauen ihrem Sohn."