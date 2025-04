Allerdings können die etwas kühleren Temperaturen am Abend in Dschidda in der Qualifikation noch mal eine entscheidende Rolle spielen. Vor dem fünften Saisonrennen an diesem Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) führt Norris im Klassement mit drei Punkten Vorsprung vor Piastri, Verstappen hat acht Zähler weniger.