"El País": "Durch den neunten Platz von George Russell beträgt der Abstand zwischen den beiden Mercedes-Piloten an der Tabellenspitze nun 102 Punkte - eine Situation, die dem Bologneser (Kimi Antonelli) den ersten Matchball verschafft, um die Weltmeisterschaft in Texas zu entscheiden."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Kimi (Antonelli) kann das Unterfangen - auch wenn es nach wie vor schwierig ist - bereits in zwei Wochen in Amerika versuchen: Er müsste nämlich 23 Punkte auf Russell gutmachen und somit das Rennen gewinnen, während der Brite außerhalb der Punkteränge bleibt. Andernfalls wird der "Matchball" auf Mexiko verschoben, wo die Wahrscheinlichkeit, den Weltmeistertitel zu feiern, größer ist."

"Corriere dello Sport": "Max Verstappen triumphiert in Singapur! Der Niederländer dominiert das Rennwochenende und gewinnt endlich in Marina Bay. Auf dem Podium stehen (Charles) Leclerc, der von Beginn an gekämpft hat, und ein überragender Kimi Antonelli, der in Austin seinen ersten Matchball im Kampf um die Weltmeisterschaft hat!"

"Corriere della Sera": "Verstappen krönt ein perfektes Wochenende, die Roten zeigen zwei Gesichter. Für Kimi läuft nun der Countdown: Der erste Matchball in der Weltmeisterschaft in Austin."

Frankreich

"L'Équipe": "Das wäre geschafft! Nach neun erfolglosen Versuchen, darunter drei zweite Plätze, hat Max Verstappen endlich Singapur für sich entschieden – eine der wenigen Rennstrecken, die noch in seiner Erfolgsbilanz fehlten. Um dies endlich zu schaffen, musste sich der Niederländer nicht einmal besonders anstrengen."

"Ouest-France": "Ein absolut verrücktes Wochenende in Singapur. Max Verstappen zeigt sich in Topform. Nach seinem Sieg in der vergangenen Woche dominierte er dieses Wochenende auf ganzer Linie und holte sich am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere den Sieg auf der Rennstrecke von Singapur."

Schweiz

"Blick": "Verstappen im Singapur-Rausch - brutaler Hamilton-Dämpfer. In seinem 250. Grand Prix triumphiert Max Verstappen erstmals in Singapur. Kimi Antonelli kann nach Rang drei bereits in zwei Wochen Weltmeister werden. Nico Hülkenberg lässt beim Nachtspuk Audi jubeln. Der große Geschlagene am Äquator heißt Lewis Hamilton."