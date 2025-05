Formel 1 Leclerc in Ferrari-Krise: Bitteres Monaco-Heimspiel droht

Nicht nur Leclerc ist in Monaco zu Hause

Eine neue Regel mit zwei Pflichtboxenstopps soll durch mehr Taktikvarianten endlich auch die Rennsonntage in Monaco spannender machen. Die Fahrer müssen dabei Schwerstarbeit leisten. Die Leitplanken sind nah, ein kleiner Fehler kann schnell das Aus bringen. "Monaco ist für jeden Fahrer besonders", sagte Leclerc. Während er sein ganzes Leben schon in dem Nobelort mit geschätzt mehr als 12.000 Millionären zu Hause ist, haben auch viele seiner Kollegen einen Wohnsitz an der Côte d’Azur.

Das liegt nicht nur an der Sicherheit und Diskretion für die Reichen, sondern auch an den Steuervorteilen. Wer genug Geld vorweisen kann, um in Monaco leben zu dürfen, profitiert von der Befreiung von der Einkommensteuer, es gibt auch keine Vermögens- oder Grundsteuer.

Zu den Wahlmonegassen zählen in Hamilton, Weltmeister Max Verstappen oder McLaren-Fahrer Lando Norris die größten Namen der Szene. Auch der Deutsche Nico Hülkenberg vom Team Kick Sauber lebt seit 2015 in Monaco. Zwar wird es auch für sie ein Heimspiel, für Leclerc aber etwas mehr. "Der Grand Prix in Monaco bedeutet alles für uns", sagte Arthur Leclerc.