Formel-1-Krise bei Ferrari Im Luxus-Labyrinth von Lewis Hamilton

Ende September hatte Ferrari in einem ungewöhnlichen Schritt Vasseur bei einer kurzfristig einberufenen Schalte noch vor dem Grand Prix in Malaysia im Namen von Ferrari-Präsident John Elkann und des Vorstandschefs Benedetto Vigna den Rücken gestärkt.

John, Benedetto und Fred

"Das Verhältnis zu meinen Chefs Benedetto und John ist hervorragend. Wir stehen täglich in Kontakt, und ich kann mich über die Organisation absolut nicht beklagen", beteuerte Vasseur.

Und auch seine Fahrer sprangen ihm schließlich bei. "Es wird viel Aufmerksamkeit auf eine einzelne Person in einer bestimmten Rolle gerichtet", meinte Hamilton nun milde. "Man sieht, dass Freds Position im Laufe der Jahre von vielen verschiedenen Leuten besetzt wurde. Aber Fred ist ein fantastischer Anführer. Er ist der Richtige, um dieses Team in die richtige Richtung zu führen."

Hamilton erkennt allerdings ein Strukturproblem, das man "mit Blick auf die Zukunft" überprüfen müsse. Gemeint dürfte die Befehlskette sein. Mercedes unter Teamchef Toto Wolff etwa hat es geschafft, eine Distanz zum Konzern herzustellen, um so freier arbeiten zu können. Vasseur muss sich bei Ferrari gegenüber Elkann und Vigna verantworten. Ein Jean Todt erschuf einst ein autonomes Reich und führte die Scuderia mit Schumacher an die Spitze.

"Ich lese keine Presse"

Vasseur wiederum hat noch ein ganz anderes Problem ausgemacht: die italienischen Medien. Manchmal werde er "ein wenig persönlich" angegangen. "Das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen uns freundlich gewogene Medien", sagte er dem TV-Sender CANAL+ in seiner Heimat. "Das größte Problem sind die 1.500 Menschen, die mit mir arbeiten und die, wenn etwas Negatives über mich, das Team und alles andere erscheint, morgens die Folgen zu spüren bekommen."

Vasseur hat längst seine eigene Taktik dafür. "Ich habe kein Instagram, ich habe kein Twitter, ich lese keine Presse. Ich versuche, mich von all dem abzuschotten", erzählte er. Augen zu und durch bei Ferrari.