In diesem Jahr mit den neuen Motoren dominierte Mercedes mit Kimi Antonelli. Doch erneut meldete sich Red Bull mit Verstappen zurück. Von den vergangenen fünf Grand Prix gewann er drei.

"Formel 1 vereinnahmt nicht mein ganzes Leben"

"Frustration entsteht vor allem dann, wenn das Auto Probleme macht oder Dinge schiefgehen, auf die man keinen Einfluss hat. Motivation bedeutet, nach Lösungen zu suchen", sagt Verstappen, der nach eigener Aussage Rückschläge allerdings auch schnell wegsteckt.

"Nach dem Rennen kann ich die Dinge sehr leicht hinter mir lassen. Ich bin niemand, der lange daran festhält oder Tage hat, an denen ich mich über Dinge ärgere", erklärt er. Das Leben gehe weiter, und zudem nähmen die Leute die Formel 1 manchmal vielleicht auch zu ernst. "Sie ist natürlich ein großer Teil meines Lebens, aber sie vereinnahmt nicht mein ganzes Leben. Was zu Hause passiert, meine Familie - das ist das Wichtigste."

Dazu zählt auch Jos Verstappen, der mit seinem Sohn auch mal eine Woche nicht redete, wenn dieser mal ein Nachwuchs-Kartrennen verloren hatte. "Dass meine Erziehung vielleicht ein bisschen strenger war als in anderen Familien: Ja, aber das habe ich auch gebraucht", räumt Max Verstappen ein.

Starke Vater-Sohn-Beziehungen als Titelmitgarant?

Er finde es manchmal unfair, wie die Menschen heute über seinen Vater denken würden. "Die Opfer, die er für mich gebracht hat - ich habe noch keinen einzigen Vater hier im gesamten Fahrerlager oder in irgendeinem anderen Fahrerlager gesehen, der das getan hat."

Eine starke Vater-Sohn-Beziehung gibt es aber nicht nur bei den Verstappens. Der Vater von Lewis Hamilton nahm mehrere Jobs an, um dem Sohn die Karriere überhaupt erst zu ermöglichen und managte den Rekordchampion später lange. Immer an der Seite seines bereits weltmeisterlichen Sohnes ist auch Marco Antonelli.

Auch er wählte schon härtere Methoden. "Ich denke oft daran, wenn ich dich angeschrien habe. Immer, wenn ich sauer auf dich war. Du hast gesagt: 'Mein Vater ist ein Arschloch, warum macht er das'?", sagte Marco Antonelli in der Netflix-Doku "The Seat" zu seinem Sohn.