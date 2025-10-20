Formel 1 "Kannibale" Verstappen lässt auf Titelspektakel hoffen

Nur einer schaffte bisher fünf WM-Triumphe nacheinander

Fünf Titel in Serie holte bisher nur Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003 und 2004) im Ferrari. Lewis Hamiltons Titelära mit sechs Triumphen bei Mercedes war 2016 durch seinen damaligen Teamkollegen Nico Rosberg unterbrochen worden. Insgesamt fünf und mehr Titel holten in der Geschichte der Formel 1 nur Juan-Manuel Fangio (5) sowie eben Schumacher und Hamilton (jeweils 7).

"Jetzt müssen wir deren Momentum irgendwie unterbrechen", betonte McLarens Geschäftsführer Zak Brown. Dass die Teambosse aus Sicht mancher mit den sogenannten Papaya-Regeln in Anlehnung an die Lackierung des lange Zeit überlegenen McLaren zur Verunsicherung beitrugen, ist auch Teil dieses WM-Dramas in 24 Akten. Der Beinahe-Crash in Singapur, die Aussprache, ominöse Konsequenzen für Norris, der Unfall und das Aus der beiden im Sprint von Austin - für den "Kannibalen" ("Gazzetta dello Sport") ein gefundenes Fressen.

Hinzu kommt, das in der entscheidenden Phase der WM auf einmal auch Mercedes und Ferrari sich zwischen die WM-Rivalen schieben. "Das ist die Problematik für Oscar und Lando, dass es andere Teams geben kann, die ihnen Punkte wegnehmen", sagte Sky-Experte und Ex-Formel-1-Fahrer Timo Glock. Verstappen sei indes zu dominant, dass ihn jemand unter Druck setzen würde.