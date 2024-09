"Mirror": Lando Norris und Oscar Piastri verhelfen McLaren zu dem, was zehn Jahre nicht mehr gelang. (...) McLaren holte sich die Pole-Position in der Teamwertung, während Lando Norris mit einer großartigen Comeback-Fahrt seine Titelhoffnungen am Leben hielt."

"Independent": "Oscar Piastri gewann am Sonntag den Großen Preis von Aserbaidschan. Lando Norris erholte sich von seinem Qualifying-Desaster, indem er Max Verstappen spät überholte und so den Vorsprung des Niederländers weiter verkürzte."

Frankreich

"Le Parisien": "Oscar Piastri legt nach! Nachdem er am 21. Juli in Ungarn zum ersten Mal in seiner Karriere gewonnen hatte, gewann der McLaren-Fahrer am Sonntag in den Straßen von Baku (Aserbaidschan) seinen zweiten Grand Prix im Jahr 2024."

Spanien

"Mundo deportivo": "Sie sagten, er habe das Zeug zum Champion, er habe alles, um viele glorreiche Seiten in der Zukunft der Formel 1 zu schreiben. Und sie hatten nicht unrecht. Oscar Piastri, 23 Jahre alt und in seiner zweiten Saison in der Formel 1, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat das beste Auto in der Startaufstellung und glänzt nach einer enormen persönlichen Entwicklung seit Beginn der Saison."

"As": "Es war ein Sonntag für die Aufmerksamen in Aserbaidschan, vor allem für Piastri, der seine Chancen nach dem einzigen Reifenwechsel am Leben hielt und Leclerc aus der Ferne mit einem Überholmanöver überraschte, das niemand erwartet hatte."

"Sport": "Der Große Preis von Aserbaidschan, die 17. Runde der Weltmeisterschaft 2024, versprach Überraschungen und Spannung. Und die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Oscar Piastri war der große Gewinner des Tages, und Lando Norris gelang es, den Schaden zu minimieren, nachdem er von ganz hinten gestartet war."

Niederlande

"AD": "Max Verstappen hat wieder drei Punkte verloren und Besserung ist noch nicht in Sicht: 'Es wird langsam hart'."

Italien

Tuttosport: "Piastri gewinnt in Baku und bringt die 'Papayas' in Führung, während sein Teamkollege dem Weltmeister noch Punkte abknöpft."

"La Gazzetta dello Sport": "Unschlagbarer Piastri. (...) Der 23-jährige Australier von McLaren wurde offiziell in den Club der Formel-1-Spitzenfahrer aufgenommen und gewann in Baku einen wirklich spannenden und bis zum Schluss unsicheren Aserbaidschan-Grand-Prix."