Formel 1 in Suzuka Japan-Sieg und nächster Rekord für Mercedes-Teenie Antonelli

Schwerer Unfall von Haas-Pilot Bearman

Für den Führungswechsel sorgte stattdessen das Safety-Car. Haas-Pilot Oliver Bearman verlor im Zweikampf mit Alpine-Fahrer Franco Colapinto die Kontrolle und krachte heftig seitlich in die Streckenbegrenzung. Humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ Bearman den Unfallort. Das Safety-Car bremste das Feld ein, Antonelli konnte so ohne größeren Zeitverlust an die Box fahren und kehrte als Führender zurück.

Stallrivale Russell, der sich gerade erst frische Reifen besorgt hatte, fluchte am Funk: "Unglaublich. Unser verdammtes Glück in den letzten zwei Rennen." Während Antonelli nach dem Neustart an der Spitze auf und davon fuhr, kämpfte Russell mit den Verfolgern und verpasste am Ende sogar einen Podiumsplatz.

Die Formel 1 verabschiedet sich jetzt unfreiwillig in eine längere Pause. Wegen des Krieges in Nahost wurden die für April geplanten Gastspiele in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Erst am 3. Mai geht es mit dem Rennen in Miami weiter.