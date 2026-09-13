Madrid - Am Rande des Formel-1-Rennens in Madrid hat es Protestaktionen gegen die Austragung des Grand Prix gegeben. Spanischen Medienberichten zufolge wurden elf Aktivisten, die aus Protest auf einen Baukran geklettert waren, festgenommen. Laut dem Sender Telemadrid wollten sie auf dem Kran auf dem Messegelände ein Banner anbringen. Der Zeitung "Diario de Madrid" zufolge soll es sich um ein Transparent der Umweltorganisation Greenpeace gehandelt haben.