Barcelona - In der Gluthitze von Barcelona hat Lewis Hamilton seine Siegflaute in der Formel 1 nach 686 Tagen beendet und erstmals im Ferrari einen Grand Prix gewonnen. Der Rekordweltmeister düpierte mit etwas Hilfe von einem virtuellen Safety-Car die Konkurrenz. Zweiter wurde George Russell im Mercedes vor Weltmeister Lando Norris im McLaren. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli schied nach zuletzt fünf Siegen in Serie wegen eines technischen Defekts kurz vor Schluss aus. Im siebten WM-Lauf der Saison fuhr damit erstmals kein Silberpfeil als Erster ins Ziel.