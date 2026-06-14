"Du bist ganz vorn", meldete die Box an den 41-Jährigen. "Guter Job, Jungs", dankte dieser. Auch eine Ermittlung wegen eines möglichen Vergehens unter gelber Warnflagge blieb für den Rekordchampion folgenlos. Mit frischen Reifen und einem diesmal superschnellen Ferrari eilte Hamilton auf und davon.

Die Mercedes-Piloten konnten nicht mehr folgen. Antonelli zwängte sich wenige Runden vor Schluss noch an Russell vorbei, blieb aber wenig später stehen.