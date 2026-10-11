Formel 1 in Singapur Verstappen krönt Jubiläum - Antonelli kommt WM näher

Hamilton beklagte sich unterdessen, dass er schneller als Leclerc vor ihm sei und vorbeigelassen werden wollte. Die Scuderia-Strategen aber verneinten. In der 39. Runde zog sich das Feld zusammen. Virtuelles Safety Car nach dem Aus von Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll. Leclerc und Antonelli nutzten die Gelegenheit für neue Reifen für das Finale. Und als letzter Pilot kam einen Umlauf später auch Russell rein.

Verstappen extrem cool

Antonelli war dann außer sich. "Meine Bremsen funktionieren nicht!", rief er über Funk. Aber offenbar alles halb so wild. An der Spitze blieb Verstappen in der Hitze hingegen extrem cool und baute seinen Vorsprung auf Leclerc sowie Hamilton wieder komfortabel aus.

Der Engländer taumelte nun mit abbauenden Reifen. Hamilton konnte sich kurz vor dem Ende gegen Antonelli nicht verteidigen und musste sich mit dem sechsten Rang begnügen. Kardashian fieberte in der Ferrari-Garage mit. Antonelli sicherte sich am Ende sogar noch das Podium. Und das bringt ihn der WM ein riesiges Stück näher.