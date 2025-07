Formel 1 in Silverstone Pressestimmen: Nico Hülkenbergs "Rennen seines Lebens"

Schweiz

"Blick": "Sauber-Hülkenberg mit Podest-Sternstunde bei Chaos-GP. Was für ein Tag für Sauber! Was für ein Tag für Nico Hülkenberg! Was für ein historischer Tag in der nassen Schlacht von Silverstone für Sauber und Nico Hülkenberg (37). Dank der Podest-Premiere des Deutschen in seinem 239. Formel-1-Rennen kam auch das Hinwiler Team zum ersten Mal wieder aufs Treppchen – nach 263 Rennen."