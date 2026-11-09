"Guardian": "Kimi Antonelli, der frisch gekürte Weltmeister, hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen und kam schließlich auf den fünften Platz, doch da sein Teamkollege George Russell Vierter wurde, reichte dies mehr als aus, um Mercedes den Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. (...) Man stelle sich vor, Mercedes, Red Bull und McLaren würden alle eine starke Saisonvorbereitung hinlegen. Dann könnte nächstes Jahr es ein verdammt spannender WM-Kampf werden."

"Telegraph": "Lando Norris von McLaren holte sich beim Grand Prix von São Paulo einen wohlverdienten Sieg, während Mercedes die Konstrukteurswertung für sich entschied und damit Kimi Antonellis Fahrertitel vom vergangenen Wochenende ergänzte."

Spanien

"Mundo deportivo": "Norris triumphiert beim Wahnsinnsrennen in Interlagos, (...). Die Mercedes hatten keinen guten Tag."

"As": "Die Mercedes-Party endete damit, dass der Weltmeister auf den Boden geworfen wurde – von Norris und den Red Bulls in einem großartigen Rennen in Interlagos, bei dem es regnete, trocken war und wieder regnete, was alle Schwächen von Antonelli, Russell und Toto Wolffs Team offenlegte."

"El País": "Der starke Start verschaffte dem Hersteller mit dem Stern genügend Luft, um das Tempo anschließend zu dosieren, wodurch Antonelli mit vier Grand-Prix-Siegen Vorsprung an die Spitze kam und der Konstrukteurs-Titel in Brasilien gefeiert werden konnte, obwohl keiner seiner Fahrer auf dem Podium stand."

"Marca": "In dem wunderbaren Interlagos ist immer Platz für Magie... Für den krönenden Abschluss sorgte ein letzter Regenguss, den Norris wie kein anderer meisterte. Damit steht auch der Weltmeistertitel von Mercedes fest, ohne dass das Team auf das Podium kam, das (Max) Verstappen und (Isack) Hadjar belegten."

Frankreich

"L'Équipe": "Diese relativ schwache Leistung, zusammen mit den Plätzen 4 und 5 von George Russell – der vor allem durch einen Dreher beim Verlassen der Boxengasse auffiel – und Kimi Antonelli, reicht nicht aus, um Mercedes daran zu hindern, seinen 9. Konstrukteurs-Titel zu holen – den ersten seit 2021 – und damit in der ewigen Bestenliste mit Williams gleichzuziehen."

"Ouest-France": "Für Mercedes verlief das Wochenende hingegen eher durchwachsen. Keiner der beiden Fahrer schaffte es unter die Top 3, doch darauf kam es gar nicht an. Dank der gesammelten Punkte seiner beiden Rennwagen sicherte sich das deutsche Team den Konstrukteurs-Weltmeistertitel - die höchste Auszeichnung für die über die gesamte Saison hinweg gezeigte Beständigkeit."

Schweiz

"Blick": "Zusammen mit Russells viertem Rang bringen Antonellis Punkte als Fünfter Mercedes den vorzeitigen Gewinn der WM-Konstrukteurswertung ein - zum ersten Mal seit 2021."