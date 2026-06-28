Formel 1 in Österreich: Verstappen schuldlos an Unfall - Entschuldigung von Red Bull

Bei dem Crash zog sich Verstappen keine Verletzungen zu. "Alles ist in Ordnung", sagte er. Als Siebter der WM-Wertung steht er beim Heimspiel seines Rennstalls am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) unter Druck. Fünfmal konnte er schon in Österreich gewinnen, so oft wie kein anderer. "Das Auto ist nicht so stark beschädigt, daher muss hoffentlich nicht viel daran geändert werden", sagte Verstappen, der sich Chancen auf ein Topresultat ausrechnet, wenn das Reifenmanagement bei Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius funktioniert.