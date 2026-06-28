Formel 1 in Österreich: Verstappen schuldlos an Unfall - Entschuldigung von Red Bull

Spielberg - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte seinem Red-Bull-Rennstall zufolge keine Schuld am heftigen Abflug in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich. "Als Team übernehmen wir die volle Verantwortung und entschuldigen uns bei ihm", sagte Teamchef Laurent Mekies: "Wir haben an Aerodynamik am Heck des Wagens verloren, was Max keine Chance ließ." Laut des Franzosen sei die gesamte Dynamik des Unfalls "ungewöhnlich" gewesen. Es habe einen Defekt am Heckflügel gegeben.