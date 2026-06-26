Vermeulen bestätigte eine Ausstiegsklausel, allerdings ohne Details zu nennen. Diese habe es auch in der Vergangenheit schon gegeben. "Wir haben aber nie eine eingelöst. Im Gegenteil. Wir waren immer loyal und werden es auch bleiben", sagte er. Und trotzdem: Ein klares Bekenntnis von Verstappen zu Red Bull über das Saisonende hinaus gibt es nicht. "Wir wollen nicht das viertbeste Team sein, wir wollen besser werden", sagte er in der Steiermark.