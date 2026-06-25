Bei aller Konkurrenz freute sich auch der Österreicher über die Auferstehung seines einstigen Top-Mitarbeiters, der sechs seiner sieben Titel im Mercedes einsammelte. "Ich habe ihn auf dem Podium im Fernsehen gesehen. Sein Gesichtsausdruck zeigt mir, dass er sehr glücklich ist", sagte Wolff: "Vielleicht hilft auch seine Freundin." Offiziell machten Hamilton und US-Superstar Kim Kardashian ihre Beziehung bislang zwar nicht, doch eben das gilt nicht nur im Fahrerlager als offenes Geheimnis. Auch in Monaco stand die Amerikanerin ganz vorn, als Hamilton seinen zweiten Platz im Fürstentum feierte.