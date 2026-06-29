Natürlich bleibt seine Ausstiegsklausel ein Thema. Angeblich kann Verstappen zum Jahresende aus seinem eigentlich noch bis Ende 2028 laufenden Vertrag aussteigen, wenn er bis Ende des Monats nicht mindestens Zweiter der WM ist. Das ist mittlerweile unmöglich - und trotzdem hat sich die Situation im Vergleich zu der vor dem Wochenende stark verändert. Verstappen ist nach dem 129. Podestplatz seiner Karriere für den Moment wieder in der Lage, etwas mit seinem Auto gegen die Konkurrenz auszurichten. Nach den Regeländerungen zu Jahresbeginn hatte das nicht funktioniert.