Großbritannien

"Daily Mail": "Jedes Mal, wenn hinter dem Vorhang ein Schimmer, ein Lichtstrahl aufblitzt, zieht Kimi Antonelli die Rollläden zu, und die Chancen auf einen Kampf um die Weltmeisterschaft sind wieder dahin. Das jüngste Beispiel für dieses Talent zeigte sich in Madrid, als er ein Rennen gewann, das er niemals hätte gewinnen dürfen."

"Independent": "Kimi Antonelli strahlt mit einem weiteren F1-Sieg Gelassenheit aus, während das Debütrennen in Madrid nicht richtig zündet. Im Allgemeinen gibt es zwei Ansätze, um einen ersten Formel-1-Grand-Prix zu bewerten. Der erste: die Show, also die Kernkriterien, anhand derer die glamourösen amerikanischen Eigentümer der Formel 1 ihre Veranstaltungen beurteilen. Und in dieser Hinsicht war Madrid mit 353.000 ausverkauften Plätzen an drei Tagen auf dem brandneuen Straßenkurs im Nordosten der Stadt durchaus ein Erfolg. Doch das Rennen? Der eigentliche Sport? Man muss sagen: weniger beeindruckend."

"Guardian": "Wie viele befürchtet hatten, prägte der Mangel an Überholmöglichkeiten auf dem Madring das Rennen, (...)."

"Sun": "Lando Norris’ harte Arbeit wurde im Handumdrehen zunichtegemacht, während Kimi Antonelli vor Bellingham seinen Sieg beim Großen Preis von Spanien feierte."

Niederlande

"AD": "Es wurde kein chaotischer Grand Prix von Spanien, wie vorhergesagt worden war. Dennoch gelang es Norris nicht, seine Pole-Position in einen Sieg umzumünzen. Aufgrund des Zeitpunkts des virtuellen Safety Cars und eines missglückten Boxenstopps ging der Sieg schließlich an Antonelli."

"Telegraf": "Kimi Antonelli landet einen großartigen Coup im Kampf um den Weltmeistertitel."

Frankreich

"L'Équipe": "Nutznießer, Kimi gewinnt den ersten Großen Preis von Spanien auf dem Madring vor Max Verstappen und Lando Norris.

Schweiz

"Blick": "WM-Leader Antonelli profitiert von Norris' Pech."