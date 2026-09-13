Norris' großes Pech

Erstmal durchatmen. Die Premiere in Madrid entwickelte sich durchaus zu einem packenden Rennen. Denn kaum hatte sich die erste Aufregung gelegt, blieb Lance Stroll mit seinem Aston Martin liegen. Es kam zu einer virtuellen Safety-Car-Phase. Antonelli und auch Verstappen eilten in die Box zum Reifenwechsel - unter den Bedingungen wird Zeit gespart.

Norris konnte nicht, er war schon an der Einfahrt vorbei und kam eine Runde später. Noch während er auf die wartenden Mechaniker zurollte, endete die VSC-Phase. Und dann hakte es auch noch beim Reifenwechsel. Er kam als Fünfter zurück auf die Strecke. Neuer Führender: Leclerc, der gar nicht zum Reifenwechsel reingekommen war. Dahinter: Antonelli und Verstappen.

Nach nicht mal der Hälfte der Renndistanz standen schon die Überrundungen an. Wie bitter: Als Erster war Fernando Alonso dran. Der Weltmeister von 2005 und 2006 war zudem vorher noch ausgerechnet von seinem spanischen Landsmann Carlos Sainz aneinandergeraten. Der Rivale aus Madrid bekam dafür eine Zeitstrafe und musste später aufgeben.

Leclerc blieb ganz draußen, einmal musste er reinkommen, das war klar. Also fuhr Antonelli dem Sieg entgegen. Dahinter näherte sich Norris sicher mit reichlich Wut im Bauch Verstappen. Er kam aber nicht mehr vorbei. Als Leclerc dann in Runde 49 an die Box kam, war der Weg frei für Antonelli.