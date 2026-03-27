Suzuka - Das echte Rennfahrer-Glück findet Max Verstappen gerade nicht mehr in der Formel 1. Verärgert über das neue Regelwerk und frustriert von der Schwäche seines Dienstwagens flüchtet der viermalige Weltmeister mehr denn je in Abenteuer in anderen Rennserien. In der Pause vor dem Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) hatte Verstappen viel Spaß bei einem Langstrecken-Rennen auf dem Nürburgring, im Mai will er dort auch beim 24-Stunden-Klassiker starten. "Ich hatte eine gute Zeit, ich liebe diese Art des Rennfahrens", schwärmte der Niederländer.