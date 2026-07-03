Formel 1 in England Russells Traum vom Traktor - Hamilton ohne Hund Roscoe

Im vergangenen Jahr herrschte in Silverstone Chaos. Im Regen beendete Nico Hülkenberg nach 238 vergeblichen Anläufen seine schwarze Serie und raste mit einer Meisterleistung vom vorletzten Startplatz bis auf Rang drei. Es war sein erstes Podest in seiner langen Karriere. Auch für Lando Norris war es ein außergewöhnliches Rennen: In seiner Weltmeistersaison stand der McLaren-Pilot vor seinem Heimpublikum erstmals ganz oben.

"Nach dem letzten Jahr, in dem ich sowohl das Rennen als auch die WM gewonnen habe, kann ich etwas entspannter hierherkommen, ohne das Gefühl zu haben, unter Druck zu stehen. Stattdessen habe ich den Wunsch, mein Heimrennen ein zweites Mal zu gewinnen", sagte Norris, der in dieser Saison aber nur WM-Fünfter ist.

Nach dem McLaren-Fahrer wurde sogar ein eigener Tribünenabschnitt benannt: der Landostand. Und dieser fällt in diesem Jahr angesichts der hohen Nachfrage sogar noch größer aus. "Das ist etwas Besonderes, weil ich mich noch immer als Kind sehe, das Rennen fahren und das Fahren genießen will, aber gleichzeitig habe ich dieses unglaubliche Extra, nämlich eine Fangemeinde", sagte Norris.