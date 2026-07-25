Formel 1 in Budapest: Norris Schnellster im Abschlusstraining vor Hamilton

Budapest - Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von Ungarn mit der Bestzeit überrascht. Der Vorjahressieger von McLaren verwies in 1:17,939 Minuten sogar Budapest-Spezialist Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Ferrari-Star, der achtmal in der Puszta gewonnen hat und neunmal die Pole Position holte, wurde mit einem Rückstand von nur 0,117 Sekunden Zweiter.