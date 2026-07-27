"As": "Er hatte das Glück eines Schülers, der zwei Themen nicht gelernt hat und die dann in der Prüfung gar nicht abgefragt werden. Norris machte zwei Fehler – in der ersten Runde und bei einem Ausritt von der Strecke –, doch diese kosteten ihn nicht den Sieg beim Grand Prix von Ungarn, bei dem er von der Pole Position gestartet war. Und das, obwohl es eigentlich der andere McLaren, nämlich der von Piastri, war, für den sich das Rennen günstig entwickelte. Doch eine Berührung mit Sainz und Probleme an seinem Auto ließen ihn ohne Platzierung zurück."

"Mundo Deportivo": "Lando Norris holte sich seinen ersten Sieg des Jahres. Der amtierende Weltmeister feierte erneut einen Triumph nach einem Rennen, das im 'Papaya'-Team für Aufruhr sorgen könnte. Wieder einmal tauchten die Geister der Vergangenheit auf, und der Engländer gewann inmitten einer Kontroverse mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri und dem McLaren-Team."

"Marca": "Die Formel 1 geht mit einem Lächeln in die Sommerpause. Nach den Turbulenzen in Silverstone und Spa, zwei ihrer Mekkas, fand sie beim Grand Prix von Ungarn wieder zur Ruhe. Lando Norris gewann zum zweiten Mal in Folge auf dem Hungaroring, nachdem er in seinen Meistermodus geschaltet hatte."

Frankreich

"L'Équipe": "Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Lando Norris einen Grand Prix mit der Startnummer 1 auf seinem Auto gewonnen. Am Sonntag zeigte sich der McLaren-Pilot, der die Pole Position erobert hatte, gegen Ende des Rennens überlegen und sicherte sich verdient den Sieg. Es ist der erste Sieg des amtierenden Weltmeisters seit Brasilien im vergangenen Jahr. Doch während des Rennens war der Kampf um den Sieg lange Zeit offen."

"Ouest-France": "Nach zehn Rennen ohne Sieg hat McLaren seinen ersten Grand Prix der Saison 2026 gewonnen. Es war der amtierende Weltmeister Lando Norris, der dem britischen Rennstall beim Grand Prix von Ungarn diesen ersten Sieg bescherte. Max Verstappen und Kimi Antonelli komplettieren das Podium."

Österreich

"Kronen Zeitung": "'Geh aus dem Weg, du Idiot', tobte Oscar Piastri nach der komplett unnötigen Kollision beim Überrunden von Carlos Sainz am Funk. Das Aus kam wenig später."

"Kleine Zeitung": "Die Durststrecke ist zu Ende! Weltmeister Lando Norris hat in Budapest seinen ersten Sieg des Jahres gefeiert. Der McLaren-Pilot gewann vor Max Verstappen."

"Kurier": "Lando Norris hat in Ungarn seinen zwölften Karrieresieg gefeiert, als erster Fahrer seit Hamiltons Erfolg 2020 von der Pole aus. Für seinen Teamkollegen Oscar Piastri und Lewis Hamilton verlief das Rennen dagegen alles andere als nach Plan."

Schweiz

"Blick": "Die Null ist bei Hülkenberg endlich weg. Im elften GP der Saison fährt der Deutsche erstmals 2026 in die Top 10. Für Rang neun gibts zwei Punkte, wodurch der Sauber-Nachfolger mit seinen nun zwölf Zählern in der Konstrukteurs-Wertung Williams (elf Punkte) von Rang acht verdrängt."