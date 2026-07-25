Budapest - Lewis Hamilton verliert seinen zweiten Startplatz für das Formel-1-Rennen von Ungarn. Der Ferrari-Star wurde wegen "unnötiger Behinderung" von McLaren-Fahrer Oscar Piastri in der Qualifikation von Budapest mit einer Strafe von drei Rängen belegt. Zu diesem Entschluss kamen die Stewards, nachdem sie unter anderem die beiden Fahrer gehört sowie Videoaufnahmen und Telemetriedaten ausgewertet hatten.